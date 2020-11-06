易捷航空(EasyJet)最新聲明，由於英國、德國、法國等國家進入全國封鎖，在今年剩下的時間將再下調飛行航班，飛行的航班將來到飛行能量的不到20%。易捷在10月時將飛行調整到航班能量的25%。

擴大的社交管制讓旅行水準下行到低檔，也對航空公司造成壓力。易捷周五指出，已經透過對11架飛機的售後回租交易，讓公司籌得1.31億英鎊現金。

易捷航空為英國重要的廉航公司，為歐洲第二大，總部位於倫敦。飛行能量的兩成意指低於競爭對手瑞安航空(Ryanair)規劃的航運能力四成。

惡化的前景讓該公司試圖強化資產負債平衡。公司聲明指出，將持續審視流動性，並將繼續評估進一步的融資選項。

投資人預期易捷在本月底宣布其全年財報，將更清楚揭露其財務狀況。原先預定的11月17日公布財報，本周一公司又改為日期不確定。

易捷表示，最新的售後回租交易是與兩家公司進行，為ACS Aero 2 Beta和JLPS控股愛爾蘭公司。

(時報資訊)