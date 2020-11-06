追隨美股等全球股市翻揚，周五日經指數連漲第4天，並創下29年來新高。

周五日經225指數收漲0.91%，為24,325.23點，創下1911年11月，日本泡沫經濟破滅時期以來的收盤新高。

東證一部指數收漲0.52%，為1,658.49點。

本周兩大指數均大漲逾5%，創下5月底以來最大單周漲幅。

民主黨候選人拜登當選美國總統的機率升高，投資人看好在拜登執政期間，國會兩院分別由民主黨與共和黨掌控的僵局，可望阻止對產業或企業不利的重大政策變革。

分析師表示，在市場沈浸於拜登幾乎篤定當選美國總統的歡欣中，日股追隨美國持續走高，投資人甚至將日圓兌美元升值的利空因素拋到腦後。

不過也有分析師提出警告，稱美國大選結果尚未確定，投資人仍有必要採取謹慎的立場。此前部分美股分析師亦表示，目前尚不確定美國國會是否仍將維持分治狀態，市場仍有受到衝擊的些微可能性。

大金工業周五上漲5.44%，該公司上修全年淨利預測。

日本最大汽車製造商豐田汽車小升0.5%，稍早前該公司宣布全年營業利益預測上修逾1倍。

任天堂漲幅回吐，終場收跌0.17%。受惠於Switch遊戲機銷售強勁，該公司周四宣布上修全年營業利益展望。

製藥公司衛采（Eisai）收漲3.70%，投資人看好該公司與其合作夥伴Biogen Inc共同開發的阿滋海默症藥物，已更加接近取得美國食品藥品管理局（FDA）的上市批准。

(時報資訊)