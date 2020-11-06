婦產科醫師楊維真日前上節目分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube官方頻道)

「醫生我流血了」。一名19歲的年輕少女，到診間擔憂的向醫生說明，自己日前第一次「開機」，但和男友恩愛結束後下體都會流血，讓她深怕自己是得癌症，或是被男友傳染性病，結果經醫生內診，發現少女是「子宮頸糜爛」的問題，她一聽到「糜爛」兩字整個人從內診台跳起來，並崩潰的說「我才做5次怎麼就爛掉了」！

婦產科醫師楊維真日前在節目《醫師好辣》上分享，一名少女到診間主訴自己每次和男友恩愛完都會出血，起初她以為是自己的處女膜別強韌，至今都還沒破掉，才會出血，而這樣的想法讓楊維真笑說，「真的是太天馬行空」。而檢查結果發現她是中度子宮頸糜爛，但少女一聽到糜爛兩字整個人被嚇傻，事後由楊維真解釋後才比較放心。

楊維真接著說明，所謂的子宮頸糜爛並非真的爛掉，也不是一個疾病，單純是翻成中文聽起來很可怕，「子宮頸糜爛就是看起來紅紅的、腫腫的、水水的，還帶著分泌物，有點顆粒突起」。楊維真說出血是因為微血管絲微微滲血所造成的。

而子宮頸糜爛可以分為生理性和病理性，楊維真說其實大部分都是生理性的，是因為子宮頸的內頸細胞外翻。醫師也進一步說明，治療方式可以利用利普刀，就像電燒一樣做錐狀的切除，或是選擇做局部冷凍治療。

(中時新聞網)