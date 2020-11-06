因閃電颱風發佈陸上颱風警報，高雄市政府於6日早上8時成立應變中心並提升為一級開設，高雄市長陳其邁6日下午視察梓官區中正路抽水站並聽取水利局簡報說明，隨即要求水利局除追蹤颱風動態及相關訊息，須儘速應變並掌握各抽水站及滯洪池整備情況。

高雄市梓官區中正路、港十街及港九街一帶，因地勢低窪且受感潮影響，加上近年來極端氣候受影響，常造成梓官沿海地區遭受水患之苦，陳其邁特別於6日下午安排視察「梓官中正路抽水站」，該本抽水站設置於梓官區典寶溪與其支流匯流處，規劃2CMS沉水式抽水機組3部，總抽水量每秒6立方公尺，所需經費由內政部營建署補助10455萬元，用地部分為國防部軍備局以無償撥用方式提供，工程已於今年4月完成。

陳其邁表示，近年來受到氣候變遷的衝擊，降雨型態改變，局部地區常有短延時強降雨極端狀況發生，發展快速且難以預測，市府已卯足全勁檢討防洪排水弱點區域，並針對瓶頸段提出整治策略，梓官中正路抽水站就是改善梓官區防洪策略的重要環節之一。

陳其邁視察後除對團隊表達肯定外，也特別要求抽水站的設備妥善及油料補給等作業需隨時待命外，仍務必掌握各地降雨情形並及時因應。

(中時 )