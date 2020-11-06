在野黨主張公投法修法，明定「公投綁大選」相關條文，修憲案才能與大選合併舉行。台灣制憲基金會今辜寬敏表示，執政黨應積極聆聽民意，制定符合台灣現況的新憲法，而非著眼當前投票時程、十八歲公民權、廢考監議題。這些議題固然重要，但若大費周章修憲，卻不解決當前台灣重要憲政問題，台灣將失去當前憲法時刻的到來。

辜寬敏強調，當前台灣社會應實踐國民主權原則，透過由下而上的公民投票，讓各項議題充分經人民討論，凝聚台灣共識。

立法院修憲委員會將啟動憲改工程，若順利送出修憲案，最快可以綁2022大選舉行。不過民眾黨立委張其祿及國民黨立委李貴敏指出：現行公投法並未有「修憲綁大選」相關規範，主張公投法應修法，制訂配套，甚至明定「公投綁大選」相關條文，修憲案才能與大選合併舉行。

制憲基金會林宜正執行長說，現行公民投票法第2條規定，指出「全國性公民投票，依憲法規定外，列舉其他適用事項」，可以理解公民投票法規定不會限制修憲的投票時程。因此憲法層級的修憲投票，並不會遭公民投票法限制，對此不應當心此技術問題。

林宜正表示，修憲綁大選是假議題，立法委員作為人民代議士的發聲桶，應實質解決當前憲法的各項問題，來保障人民的基本權利，包含推動國家正常化、清楚定義國家定位、人權清單入憲等議題，並非單就討論時程規劃及技術問題。

辜寬敏指出，10月25日智利制憲公投，智利人民最終78.28％的選票「支持」制憲，寫下公投的新里程碑，由制憲會議成員起草新草案，進一步展顯國家認同之價值，減少國家內部分歧，促使國家走向正常化。

如智利總統皮涅拉演說呼籲：這次全民公投不是結束，而是開始，舊憲法迄今仍讓我們分裂，從今起必須共同努力，以讓新憲法成為團結、穩定與未來的偉大框架。

(中時 )