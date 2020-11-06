神明代言人沈嶸依循多年算命經驗，歸結出天生帶有富貴命的女人5大特徵。

常常看到許多女人過得好甚至嫁得好，自己能獨當一面賺錢，又有美滿的家庭令人稱羨，您也羨慕這些好命又好運的女人嗎？「神明代言人」沈嶸說好命又好運的女人有些是先天，有些是後天養成，想要成為好命又好運的女人，骨相面相雖然是先天生成的，但是氣質的調養卻是後天可以培養的。

而沈嶸在多年幫人算命的過程中，確實看過許多好命又好運的女人，她說，但好命的女人一坐下來就會散發好命的特質，讓人不敢忽視她，更舉例以下5種帶有富貴命女人的類型：

第一、全身要圓潤飽滿看不到骨頭：尤其手指頭，好命的女人就是玉指纖纖，外型像甜不辣，手指頭有很多骨節的女人就是勞碌命，還有臉上的顴骨不能太高，好命女人的臉是很圓潤有光澤的。外型身材也像甜不辣一樣，雖然圓潤但是不是過胖。沈嶸說郁方就是這種典型像甜不辣身材的好命女人，通常能嫁入富貴人家的女人，身材是屬於圓潤型的，與一般人認為要像模特兒般高瘦美女身材的印象有很大的差異，其實模特兒身材的美女反而情路坎坷很難嫁得好。

二、不能過胖、過瘦、過高或過矮：好命女人在身材方面會讓人有穠纖合度的感覺，過胖的女人容易有健康方面的疾病，像是水腫、代謝不良、慢性病等，過胖的女人也比較不受到異性青睞，想要嫁入豪門的機會更低。而過瘦的女人一眼看過去全身都是骨頭，像是皮直接貼在肉上，會讓人有貧窮感，覺得她命不好。像是做勞力工作或是辛苦做小本生意的女人都很瘦，太瘦的女人給人勞動過多的感覺，反而不夠好命。過高像模特兒的女人跟男人在一起會帶給男人壓力，而過矮的女人撐不起分量，所以身材體型在中間值的標準是最好命的。沈嶸說微風集團董娘孫芸芸雖然瘦，但是全身都很圓潤飽滿不見骨頭，穠纖合度的好身材再加上精緻的臉蛋，號稱「台灣第一名媛」名不虛傳，是眾多女人欽羨的目標。

三、口風緊，不嘮叨：好命女人對於該說什麼、該做什麼界線分明，如果一個女人嘴巴太碎，喜歡講八卦，常常有口舌是非，或是會挑剔男人、規範男人，或是罵男人像罵小孩一樣，經常與人產生是非糾紛，或是常常憂鬱負能量，甚至引發情殺，都是容易自毀的歹命女人。沈嶸說像陶晶瑩就是聰明又得體的女人，在演藝圈雖然曾訪問過非常多明星，知道許多名人的內幕，但是講話很得體從不八卦，也從不會與人結怨引發糾紛，最終也嫁到很疼愛自己的老公李李仁，還生了一子一女，家庭幸福美滿，就是一個好命女人。

四、不要太精明能幹：凡事想要搶著去做證明自己在家中地位高能掌權的女人，會將所有事情一手包辦，反而會讓其他家人備感壓力，而好命女人會裝笨，不做只會很累又沒有成就感的事，有些事情要假裝不會做，讓別人幫您處理，但這並不是因為懶，只是選擇性的不做這些瑣碎的家事，家事交給專業的家事服務，或是請佣人就好。但自己卻在管理金錢及房地產上有一套，懂得理財與賺錢，不會把時間花在無意義的瑣碎小事身上。沈嶸說像賈靜雯就是聰明但不精明外露的女人，懂得挑選對自己好的另一半，讓修杰楷心甘情願愛她寵她，賈靜雯也是金鐘影后得獎人，不但再婚嫁得好，在事業上也非常有成就，著實讓全台灣的女人都非常羨慕。

五、對吃穿用度很講究：好命女人對品味總是很講究的，對吃進身體的食物都會選擇健康的類型，不會吃垃圾食物、路邊攤、廉價劣質的食物，穿在身上的衣服即使不是名牌也會精心挑選有氣質的款式，甚至會用一些小心機，精選香奈兒、愛馬仕等名牌包或配飾來畫龍點睛。沈嶸說林青霞雖是台灣第一美人，但出門在外卻讓人覺得她的氣質勝過容貌，全身所穿的衣服顏色雖然很素雅，但都是非常高級的品牌，能夠襯托她的氣質，不會被別人拍到她邋遢不修邊幅的一面，一舉一動都充滿貴夫人的樣貌，身材臉蛋保養得宜看不出年齡，即使已年過66歲，卻依然是貴婦圈中的「東方不敗」，為貴婦們的表率。

骨相面相雖說天生已注定，但沈嶸說也看過很多女性非常精進自己，修心修德而越來越好命，即使先天不足也可以靠後天培養，成為好命女人首重心念要正直正派，就不會想著坑蒙拐騙、傷害他人的歪點子，就不會惹禍上身，平時多做善事、多說好話，自然就能幫自己累積福德，成為好命的女人。

(中時新聞網)