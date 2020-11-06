嘉義縣六腳鄉工廠村長黃江正，因村內配天宮臨時行宮爭議而遭村民提案罷免，第2階段連署於上個月21日審查通過，成為嘉義縣地方自治史上首宗村長罷免案，投票將在11月28日舉行。對此，黃江正表示「不擔心」，相信村民眼睛是雪亮的，但他也不敢大意，會做好準備。

嘉義縣選委會副總幹事張啓模表示，本屆六腳鄉工廠村長選舉選舉人總數217人，罷免案之連署人數應達22人，而這件罷免案收到共計26份連署書，超過法定人數，經審查符合規定則有24份，依法宣告罷免案成立。

嘉縣選委會指出，六腳鄉灣南村村長侯金憲於9月5日因病逝世，由六腳鄉公所祕書黃志平暫時代理，定於11月28日補選，因此也將此罷免案排在11月28日投票，投票時間為當天上午8時至下午4時。

張啓模補充說，依據選罷法規定，同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，且同意票超過不同意票才會通過罷免，預計投票日當天下午5時前，罷免結果就會出爐。

黃江正澄清，臨時行宮為供關懷據點供餐及民眾活動之用途，由鄉公所出面承租，並委由他付租金管理使用，對於村民抗議無該處鑰匙而提罷免，頗感無奈。

黃江正認為，此罷免案領銜提議人是因個人選舉恩怨才提出；罷免是人民的權利，也是民主政治重要的一環，但因門檻下修，成了有心人士報復手段，他呼籲中央應檢討罷免門檻，作適度修正。

(中時 )