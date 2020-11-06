基隆市愛一路上近日出現一家以敢脫敢玩，小姐年輕為主打的脫衣陪酒卡拉OK，景獲報後派出小鮮肉員警喬裝酒客入內消費，現場7名越南籍與大陸籍陪酒小姐樂得和警方擲骰子比脫衣，結果脫到一絲不掛，當場當到員警活逮。

卡拉OK號稱「敢脫敢玩」，鮮肉警裝酒客贏到4女脫光當場活逮。(戴志揚翻攝)

基隆警方日前獲報，愛一路上有一家卡拉OK店掛羊頭賣狗肉，私下對客人打出以「小姐年輕敢脫敢玩」的口號吸引不少酒客上門。警方為了進行蒐證，私下派出3名年輕小鮮肉員警喬裝酒客前往，先後點了4名越南籍與3名大陸籍小姐喝酒唱歌。

但才剛進入包廂坐定，其中一名越南女子開始搧風點火要求員警「玩一點特別的!」，於是開始進行擲骰子遊戲，男方輸付100，女方輸脫一件衣服。不消一下女方就輸到一絲不掛。

案經專案小組蒐證完備，立刻出示身分，當場嚇得光溜溜的小姐花容失色，但卻也躲不過只好乖乖低頭認罪。隨後立刻連負責人與會計依觸犯刑法妨害風化罪移送基隆地檢署偵辦。

基隆市警察局局長林炎田到任後要求各分局要強力淨化治安，尤其針對流竄的職業大賭場及屢遭檢舉的色情場所，務必查緝到案，不容違法行業影響本市治安，第一分局經展現鐵腕掃蕩行動，近期已陸續查獲2件天九牌職業大賭場及3件經營色情妨害風化案件，後續將持續掃蕩並結合第三方警政，加強查緝力道，以淨化治安。

(中時新聞網)