創作歌手韋禮安與前東家福茂唱片因合約糾紛，遭福茂提告求償違約所失利益1053萬餘元。台北地院今（6）日審結，認為韋禮安已履行合約約定的90首歌曲，故判福茂敗訴，韋禮安免賠，可上訴。

韋禮安2008年4月7日與福茂簽約，約定2014年3月31日前應發行8張國語專輯或90首歌曲，獲利福茂拿6成、韋禮安拿4成。韋禮安在合約到期前，陸續發行首張EP、3張專輯，合約期限過後又於2016年8月16日發行第4張專輯，2018年8月11日寄發存證信給福茂，同年9月2日在臉書宣告與福茂「分手」。

福茂提告主張，韋禮安僅與福茂合作僅發行50首歌曲，尚未達標，卻擅自宣告終止合約，自己成立工作室；韋禮安在違約前一年期間淨收入1731萬餘元，起訴時先求償違約所失利益100萬元，審理期間再擴張請求1053萬6433元。

韋禮安的律師開庭抗辯，歌曲發行與否取決於福茂，並非歌手單純創作即可列入計算，等同福茂可利用合約條文「無限期延長」期限，有失公平；韋禮安已發行95首歌曲，包括LIVE CD、電影主題曲、創作DEMO、活動主題曲等，福茂卻未列入合約計算。

法官認為，合約中約定「自動延長」並無違法，該條款應屬有效，但6年期間完成8張國語專輯，平均9個月要出1張，定位同是創作歌手柯有綸、蔡旻佑、魏如萱、魏如昀等，都未曾達到這個速度，因此另外約定「90首歌曲」，應是避免過分延長合約期限的平衡機制，應跳脫正規專輯的思考邏輯，把LIVE CD、創作DEMO等都列入計算，故認定韋禮安已完成合約，不必賠償。

(中時 )