金屬機殼廠鎧勝-KY（5264）公布第三季財報，在營收大幅成長之下，鎧勝-KY第三季連續第二季繳出獲利成績單，單季每股盈餘1.82元，略較第二季衰退，但一舉彌平上半年虧損，激勵前三季轉虧為盈，每股盈餘0.58元。

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