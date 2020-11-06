恒指收漲17點 阿里重挫逾4％ 16:392020/11/06 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股昨日飆逾800點後，今日全天震盪。恒指開高54點，最高曾漲104點，午後震盪走低，恒指最終收報25,712點，漲17點；國企指數收報10,497點，漲18點或0.18％。 個股方面，阿里業績公布後賣壓強勁，收盤重挫4.3％報282港元，為今日表現最差藍籌，成交居首達148.89億港元。 成交第二大是騰訊，收盤跌1.7％，報614.5港元。 小米漲3.5％報25.1港元，為表現最好藍籌。 (工商 ) #恒指 #收報 #藍籌 #港元 #阿里 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《韓股》韓股本周收漲6.6％ 創下6月來最大漲幅 16:132020/11/06 財經 陸股開高走低 深成指午間收盤跌逾1％ 11:532020/11/06 財經 陸股震盪 深成指收盤跌0.4％ 15:192020/11/06 財經 恒指開高54點 阿里巴巴股價今早開低4％ 11:002020/11/06 財經 陸股三大指數微幅開高 深成指漲0.27％ 10:592020/11/06 財經 《港股》黃金股帶頭領漲 恆指尾盤揚升收漲0.07％ 16:472020/11/06 財經 《國際金融》不甩選舉紛爭 歐股收漲1.05％ 09:432020/11/06 財經 《商情》股市走強 亞洲天然橡膠全面彈高 10:002020/11/06 財經 《港股》空方略勝一籌 恆指晨跌46點 國企挫31點 12:492020/11/06 財經 阿里Q3財報 淨利跌六成 04:102020/11/06 全球財經 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 比特幣暴漲原因找到了 市場消失近7萬枚流向曝光 - 財經 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 川普「赴美製造」大旗被折斷？ 專家：鴻海有機會解脫 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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