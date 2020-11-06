港股昨日飆逾800點後，今日全天震盪。恒指開高54點，最高曾漲104點，午後震盪走低，恒指最終收報25,712點，漲17點；國企指數收報10,497點，漲18點或0.18％。

個股方面，阿里業績公布後賣壓強勁，收盤重挫4.3％報282港元，為今日表現最差藍籌，成交居首達148.89億港元。

成交第二大是騰訊，收盤跌1.7％，報614.5港元。

小米漲3.5％報25.1港元，為表現最好藍籌。

(工商 )