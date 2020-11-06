有特斯拉撐腰 和大10月營收5.59億元 創今年單月新高 16:392020/11/06 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在大客戶特斯拉電動車零件訂單穩定成長撐腰下，汽車傳動系統零件廠和大（1536）10月營收衝上5.56億元，創2020年單月新高。 和大自結，10月合併營收5.59億元、年增7.30％，累計前10月合併營收40.44億元、年減19.71％。在營收成長消息激勵下，和大6日股價小漲1.1元、收91.5元，成交量870張。 (工商 ) #和大 #撐腰 #月營收 #合併營收 #創今年單月新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金可10月營收創單月同比新高 第四季獲利能力可期 15:112020/11/06 財經 上銀10月合併營收19.77億元 較去年同期成長40.5％ 14:302020/11/06 財經 《生醫股》金可10月營收衝今年新高 年增率轉正 15:402020/11/06 財經 華通10月營收 創歷史新高 04:102020/11/06 證券．權證 蘋果給力 鴻海上月營收飆高 04:102020/11/06 財經要聞 《熱門族群》台塑四寶10月營收 3進1退 14:312020/11/06 財經 《其他股》10月營收月減18％ 美(吉吉)淡定以對 09:432020/11/06 財經 《電腦設備》宏正前10月營收年減7％ 期中配息2.5元於19日除息 11:412020/11/06 財經 外資回頭 10月淨匯入600億元 04:102020/11/06 財經要聞 華為拖累 大立光10月沒熱度 04:102020/11/06 財經要聞 財經熱門新聞 搶老美肥單 台積電死敵將供應陸企5奈米晶片 - 財經 川普敗了 對台股傷害有多大？答案終曝光 - 財經 比特幣暴漲原因找到了 市場消失近7萬枚流向曝光 - 要聞 陸半導體連成熟製程都不如台積電 業界曝最大差別 - 財經 拜登來了 大陸暗爽？謝金河爆半導體股洩玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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