在大客戶特斯拉電動車零件訂單穩定成長撐腰下，汽車傳動系統零件廠和大（1536）10月營收衝上5.56億元，創2020年單月新高。

和大自結，10月合併營收5.59億元、年增7.30％，累計前10月合併營收40.44億元、年減19.71％。在營收成長消息激勵下，和大6日股價小漲1.1元、收91.5元，成交量870張。

(工商 )