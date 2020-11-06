皇將（4744）繼三季營運直追，單季獲利已達上半年水平，累計前三季EPS為0.96元。由於第四季為傳統醫藥旺季，歐美單機設備需求大增中，內部正力拚全年保持去年獲利水準。

營運倒吃甘蔗的皇將，其製藥包裝設備以外銷為主，上半年整線設備雖因疫情導致客戶無法差旅驗證，致使已完工的整線設備出貨進度往後遞延，惟第二季起部分客戶已接受線上驗收（REMOTE FAT）整線/連線設備機台；第3季營運亮麗，單季稅後淨利2,006萬元，相當於上半年獲利，EPS達0.45元。

皇將累計前三季合併營收7.26億元，歸屬母公司稅後淨利4,289萬元，EPS0.96元；平均毛利率45％，較去年同期增長；而因成本控管得當及受疫情影響各國展覽陸續延期或停辦，營業費用較過往減少，前三季營業淨利反較去年同期成長。

皇將的競爭優勢來自於客製化整線設備整合能力，並擁有高度客製化的研發及專業售後服務團隊，近兩年來出貨整線設備接單優於單機設備，並以外銷市場為主，目前印度及美國為皇將前二大市場。今年以來，美國市場因疫情需求帶動單機訂單大幅成長，單機訂單量創下歷史新高紀錄，目前單機接單占比已高達五成，不但彌補了上半年部分因疫情延遲出貨的整線設備業績，同時美國市場單機的毛利較高，亦提升了獲利空間。

皇將表示，第四季為醫藥行業傳統旺季，公司將陸續消化遞延的整線設備；配合歐美因防疫相關單機設備需求增加，內部積極趕貨，力拚全年獲利持平去年水準。

另外，目前雖因歐美疫情再起而延宕出貨時程，但預期疫苗明年正式上市後，製藥業產能需求大增，營運可期；長期來看，疫情加速「零接觸」的防疫觀念，藥品的自動化包裝產線將在不久後全面取代人工作業，皇將所研發的新品系統皆符合工業物聯網IoT的大趨勢，尤其美國政府大力推動藥品供應鏈安全法案（DSCSA），未來溯源追蹤及監管系統將因此而帶動升級及更新需求。

(工商 )