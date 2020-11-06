櫃買中心6日上午9時舉辦「首批可持續發展債券上櫃掛牌典禮」，金管會副主委許永欽、證期局局長張振山、中國信託銀行董事長利明献、永豐銀行總經理莊銘福、安永聯合會計師事務所所長傅文芳等貴賓親臨祝賀，在貴賓共同敲鑼見證下，宣告我國債券市場邁向另一個新的里程碑。

櫃買中心董事長陳永誠致詞時指出，櫃買中心為協助企業永續發展，配合主管機關推動永續金融相關政策，在今年建立我國可持續發展債券制度，使我國永續發展債券市場又往前邁進了一步。過去這段時間在疫情影響下，大家深刻體驗到同時保持經濟成長與社會健全發展的重要性，政府和企業均致力於兼顧兩者之平衡，中國信託銀行及永豐銀行積極響應及支持政府政策，率先發行首批可持續發展債券，後續還有兩到三檔可持續發展債券接續發行，期望以這次成功的發行經驗吸引更多的銀行與企業加入可持續發展債券的發行行列，為國內債券市場發展帶來成長動能。

金管會副主委許永欽表示，金管會為因應ESG、數位科技及高齡社會等3大趨勢，已於今年正式啟動公司治理3.0、綠色金融行動方案2.0及資本市場藍圖2021-2023等政策，三項政策具有一致的目標，分別從企業、產業，擴大到金融市場的角度切入，藉由市場機制引導資金投入永續發展，促使企業自發性注重永續議題，核心目標為支持企業、產業及金融市場的永續發展。首批可持續發展債券的發行除了象徵政府積極推動永續發展的決心之外，也代表著企業已經成功透過永續發展債券的平台，讓企業的永續發展與資本市場緊密的連結，這是我國資本市場接軌國際的一大進步，也是政府推出永續金融政策的重要里程碑。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳於致詞中提到，安永長期以來致力於提供領先的氣候變遷與永續發展服務、協助企業落實社會責任，與金融機構發展永續金融產品及策略。很榮幸擔任首批兩檔可持續發展債券的認證機構，在這次經驗當中，安永看見金融業對於台灣環境與社會的關懷和付出，資金募集將運用於各項再生能源、基礎建設、都市開發及扶弱扶貧等環境及社會計畫中，安永也期望未來與金融業的更多合作及倡議，能為我們的下一代帶來更好的台灣。

中國信託銀行董事長利明献致詞時強調，中國信託銀行從寶島債、綠色債到可持續發展債均參與首檔或首批發行，本次可持續發展債券一推出即獲得市場投資人全數認購，顯見永續發展與社會效益等ESG議題，已成為國內機構法人投資考量的重點。本檔債券所募得之資金放款用途主要規劃用於再生能源及能源科技發展，以及社會經濟發展和權利保障等項目，展現中國信託力挺綠能產業投資與促進社會效益之提升。

永豐銀行總經理莊銘福致詞時表示，永豐銀行繼106年參與首批發行綠色債券後，很高興再次擔任市場領頭羊，發行首批可持續發展債券，本次資金將分別用於綠色投資及社會效益投資計畫。近年來，永豐銀行積極實踐永續經營理念，包含簽署赤道原則、與民間綠能業者合作推動電力交易自由化，並與逾4,000座太陽能電廠合作，累計發電量達1.3百萬瓩，融資餘額超過300億元。

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