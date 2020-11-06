美國總統大選計票仍持續進行中，現任總統川普擬在拜登勝出的州全面提出訴訟。台灣民意基金會董事長游盈隆，幾個關鍵州重新計票恐難避免，大選最後結果或將因最高法院的裁定而發生變化。

據美國選舉法專家所指，美國國會可能在1月6日無法得出大選結果，兩黨可以要求最高法院解決國會的任何僵局，但不能確定最高法院是否願意裁定國會應如何計算選舉人票。

游盈隆今天在臉書指出，2020美國總統大選，無疑是一場史無前例的地表上最兇猛、最驚心動魄、最爭議的選舉，儘管選民票拜登多了3、4百萬票，但多個遥擺州計票惹議，輸赢差距又非常小，他甚至認為，幾個關鍵州重新計票恐難避免，大選最後結果或將因最高法院的裁定而發生變化。

網友回應說：「這是川普預先設定的走法之一。」、「萬一調查過程又牽扯出其他國家干預的內幕....」「最高法院，裁定。」、「萬一非法的證據太多，可以提出重新投票選舉嗎？」

也有人認為，「川普法律挑戰立場薄弱，難以成功。其不尊重民主的種種言論及行為，將遭歷史唾棄。奉勸台灣諸公趁早和他切割。」

2020美國總統大選無疑是一場史無前例的地表上最兇猛、最驚心動魄、最爭議的選舉，儘管選民票拜登多了3、4百萬票，但多個遥擺州計票惹議，輸赢差距又非常小，可預見地，幾個關鍵州重新計票恐難避免，大選最後結果或將因最高法院的裁定而發生變化。 由游盈隆發佈於 2020年11月5日 星期四

(中時新聞網)