台中市總工業會6日舉辦工業節慶祝大會，市長盧秀燕出席頒獎表揚141家優良廠商，感謝企業深耕台中，並分享許多好消息，包括台中地價稅調降20％，減輕民眾負擔，以及市府打造產業園區協助民間投入開發，並積極輔導未登記工廠合法化；她指出，目前台中特定工廠登記核准量全國第一，有賴企業的協助與配合，為台中拚經濟。

盧秀燕表示，謝謝長年在工業界努力的企業，讓台中市經濟穩定成長，台中市總工業會長期擔任廠商與政府間溝通平台，協助培育人才，促進廠商間資訊與技術交流，推動各項會務不遺餘力，市府將持續努力打造友善的投資環境，吸引企業到台中設廠投資。

經發局指出，市府利用公有地打造產業園區，包含太平、潭子聚興、大里夏田、擴大神岡都市計畫產業園區、豐洲科技工業園區二期、精密機械科技創新園區三期、烏日溪南產業發展特定區規畫案及新訂大里塗城都市計畫，開發完成後共可提供528.21公頃土地。

市府積極輔導未登記工廠合法化，因應中央工廠管理輔導法修法，訂定特定工廠登記辦法，凡屬2016年5月19日前既有低污染未登記工廠，可向市府申請納管，再提送工廠改善計畫，改善完成可取得特定工廠登記，市府並設置單一窗口，提供相關法規諮詢、輔導及收件服務，目前台中特定工廠登記核准量全國第一。

經發局表示，為解決工廠缺地問題，市府祭出公有地園區開發、協助民間產業小區開發加速、毗連用地擴展、工業區立體化、投資障礙排除小組等五大策略，其中更密集召開「

招商投資障礙排除協調會議」、跨平台協調、現地會勘訪視

、專人協助診斷問題、逐案列管，協助廠商釐清相關法令爭點排除投資障礙，今年截至10月底已創造投資件數157家及投資金額2055億元，成績全國第一。

(中時 )