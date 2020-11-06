嘉義縣溪口鄉157縣道10公里處日前進行自來水管道挖掘回填工程時，加熱瀝青的油桶突然起火燃燒，外包工程人員將油桶提到馬路上後，竟慌張用水潑油，導致火勢越來越大。消防單位表示，這種連環錯誤實在太沒基本概念。

尤姓民眾在臉書社團「爆怨2公社」發文指，11月2日嘉義縣溪口鄉157縣道自來水工程施工過程，汽油桶起火點是在貨車上，起火後工程人員把汽油桶提到馬路上，接著開始提水救火，沒有滅火器，我家差點被掉。

嘉義縣消防局危險物品管理科科長蔡朝全說，油類火災發生時，最好立刻報請消防單位前往滅火，且因油類比水密度輕，油會浮在水上，如果提水潑灑反而會使其延燒，相當危險，千萬不可以提水救起火的油類，應該使用乾粉滅火器。

蔡朝全強調，發生油類火災一定要用乾粉滅火器，類似這次火災事件的包商需使用到油桶，車上一定要配備乾粉滅火器，在場工程人員也要會操作，才能在確保自身安全無虞情況下，第一時間進行滅火。

(中時 )