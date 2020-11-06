台中捷運綠線於上月25日完成履勘，台中市政府11月2日函報完成12項營運前須改善事項，經交通部檢視中市府所附資料並要求補正後，交通部長林佳龍今日准予台中捷運綠線營運，將再由台中市政府決定通車日期。

台中捷運綠線為台中市第1條捷運路線，路線全長約16.71公里，共設18個車站，總經費為593.37億元，由中央負擔328.34億元、台中市負擔265.03億元。該路線10月25日完成履勘作業，並經土建、機電及營運各分組委員提出33項缺失與建議，其中12項為營運前須改善事項、11項為一般注意改善事項及10項後續建議改善事項。

交通部表示，台中市政府於日前函報交通部完成營運前須改善事項，惟經檢視所附資料發現尚有疏漏之處，為求時效，交通部同意中市府以電郵抽換附件方式修正資料。經中市府於11月4日補正資料後，於今日由交通部林部長依據《大眾捷運法》第15條第2項，准予同意營運。

(中時 )