輕度颱風閃電今（6日）下午4時中心位置位於鵝鑾鼻的南南西方約 40 公里之處，中央氣象局已發布陸上海上颱風警報，依據中央災害應變中心統計，全台共發生4件路樹、路燈等他災情，另有1人因帳篷倒塌受傷。

根據最新氣象資料顯示，輕度颱風閃電目前在鵝鑾鼻南方海面，以每小時13公里速度、向西北西轉西移動，其暴風圈逐漸進入台灣東南部陸地及恆春半島，對台東（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南構成威脅。

中央災害應變中心今（6日）下午3時許舉行第5次工作會報，由指揮官內政部長徐國勇主持，徐國勇表示，未來颱風動向受東北季風影響其路徑仍有變數，要提醒地方政府適時提升應變層級。

中央災害應變中心統計，目前時雨量前3名屏東縣牡丹鄉牡丹測站（49mm）、屏東縣牡丹鄉旭海測站（47mm）、屏東縣獅子鄉丹路測站（46mm），共發生4件路樹、路燈倒塌等災情，分別為台南市3件、台東縣1件，另外，台東縣金峰鄉新興村有1人被吹倒帳篷打到腰部受傷，無生命危險。

徐國勇裁示，受颱風外圍環流影響，今（6日）台灣附近各海面風浪逐漸增大，部分地區已出現長浪，屏東地區仍發生遊客違規潛水情事，持續呼籲大家避免到海邊戲水，並加強巡察及勸導管制工作。

台東縣大武鄉、金峰鄉、達仁鄉已宣布停班停課，相關單位持續注意即時天氣情資及警戒區域停止上班上課作業。加強各項防颱整備應變及災情查通報工作，未來颱風路徑仍充滿不確定性，務必提高警覺，將可能的災害損失降至最低。

內政部再次呼籲民眾，這段期間在家做好防颱因應措施，如加強宣導招牌、鷹架、廣告物等，並請不要到公告危險區域登山、溯溪、觀潮、戲水或釣魚，以免發生危險。隨時關心颱風動向，颱風天在家最安全。

(中時 )