嘉義縣政府在嘉縣文化集會所現址附近籌設「嘉義縣微型文創園區」，占地約10公頃，盼結合故宮南院、蒜頭糖廠成為帶狀藝文文創廊帶，採BOT及OT方式招商，今年初公告招商，但過程並不順遂，明年將依促參法46條改由廠商自行提案。

嘉縣文化集會所前身為故宮南院願景館，現在不定期推出各項展覽或講座活動等，毗鄰故宮南院、蒜頭糖廠及長榮文苑酒店，且距離高鐵嘉義站近，外縣市遊客易達性高，是開發投資的好位置，縣府近年在集會所附近籌設「嘉縣微型文創園區」。

嘉義縣文觀局表示，「嘉縣微型文創園區」土地因歸屬台糖公司，縣府前年取得開發取可，規畫主題遊戲區、餐廳、遊客中心、展演場、藝術家駐點創作旅舍區及文創產業育成中心等，讓文創與觀光遊憩結合，盼打造出藝文文創新亮點，也吸引青年回流。

文觀局說，去年舉辦2場招商說明會，今年初公告招商，原本除了台中1家飯店業者外，亦有表演劇團想投資，但業者認為縣府所規畫提出的方向，可能不符合市場效益，雙方對於後續的規畫及用途未達成共識，因此而作罷；開發許可於明年4月到期，之後將改由廠商自行提案。

嘉義縣共好生活協會理事長陳建宇稱，他對於這項決議「樂見其成」，他認為園區被「微型文創」這個方向框住，使得投資廠商卻步，打消投資意願；未來開發案改由廠商自行提案，期待能為地方帶來更豐富、多元的商機。

(中時 )