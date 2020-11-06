台北六福萬怡酒店於11月11日起至11月30日間午晚餐時段舉辦「蟹蟹儂」活動，推出各式美味蟹料理，讓饕客一次吃得過癮。提到秋季必吃食材絕對不能少了大閘蟹，凡於活動期間至敘日全日餐廳點用1,380元(含)以上主餐，即贈送蟹膏肥滿、肉質甘甜的清蒸大閘蟹一隻，農曆十月正是大閘蟹最肥美的時期，懂吃的老饕們千萬別錯過這檔食蟹佳期，餐檯上另提供避風塘炒蟹、南印度風味咖哩蟹等多款料理吃到飽。

粵亮廣式料理則將乾隆養生薑茶搭配大閘蟹推出季節限定套餐，還有秋蟹四人合菜及多種作法蟹料理，1,280元＋10％起即可品嘗主廚精心製作的秋蟹料理，絕對能滿足海鮮控的味蕾。

敘日全日餐廳本次推出「感蟹季」，凡於活動期間點用1,380元(含)以上主餐，即加碼贈送清蒸大閘蟹一隻，主廚為講求大閘蟹本身的鮮甜滋味，以簡單的清蒸方式完整保留大閘蟹的肥厚蟹膏及鮮嫩肉質，替一路支持敘日全日餐廳的老朋友們加菜，欲享用新鮮大閘蟹的饕客別忘了提前預約。同時，於精緻自助餐檯也可以享用各式螃蟹料理吃到飽，煎、煮、炒、炸、蒸多種料理方式一次呈現。

其中，主廚使用正宗避風塘作法，將金黃酥脆的蒜蓉搭配紅辣椒、螃蟹拌炒，香辣滋味在口中散開，令人食慾大開。此外，更發揮創意將慢火熬製成的咖哩醬汁加入香濃椰奶，與螃蟹一同下鍋熬煮，製成南印度風味咖哩蟹，口感層層堆疊宛如置身於南洋國度。

粵亮廣式料理推出每日限量大閘蟹套餐，首推清蒸江蘇大閘蟹，主廚嚴選季節秋蟹，並考量到食材屬性，將性寒的大閘蟹佐以養心薑茶中和寒涼之氣，不僅吃得好還能吃得健康，套餐內容更包含粵亮各式經典料理以及鮑魚、花膠等精緻食材，豐富美味價2,080元＋10％。針對聚餐需求則同步推出秋蟹饗宴四人合菜，季節限定價4,999元＋10％，包含了主廚絕活料理蟹黃花蟹芙蓉蛋，蟹黃漿與獨門醬汁淋上肉身，搭配軟嫩滑順的芙蓉蛋，一口咬下香氣四溢，絕對是秋天必嘗的美味料理。

此外，想要依個人喜好享用當季花蟹或三點蟹的饕客，則可以選擇「一蟹之秋」蟹料理三選一，不論是香辣的酸菜水煮萬里蟹，或是澎派的活蟹砂鍋海鮮粥，都使出看家本領將鮮美螃蟹變成珍饈美饌，價格高貴不貴只要1,280元＋10％。

(中時 )