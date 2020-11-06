行政院長蘇貞昌今第7度赴立法院施政報告並備質詢，仍遭到國民黨團佔領議場杯葛國民黨第七次杯葛；民進黨今表示，國民黨訴求一變再變，歹戲拖棚。「要演，回你們黨中央去演」。

民進黨指出，11月6日、3日、10月30日、20日、16日、13日及 9月22日，立法院會國民黨不開會，本會期至今累積七次，因為國民黨的杯葛，立法院院會無法順利進行。

民進黨說，國民黨為了自己的政治利益，每次杯葛都有新的訴求、新的戲碼，一下在立法院開唱，當自己的包廂，一下又在立法院潑咖啡，當水上樂園，完全無視重要民生議題的進展。

民進黨指出，行政院有向立法院提出施政報告的憲政責任，立委本於職責也應該要質詢行政院長及官員。國民黨立委們已經嚴重失職，本會期第七次杯葛，不讓院會進行，剝奪朝野立委的質詢權。

民進黨呼籲，「國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲 ，請你們停止玩耍，道具五花八門卻毫無重點。立法院不是你們的遊樂園，也不是你們角逐影帝的場合」；「要演，回你們黨中央去演。還給立法院一個理性的空間」，讓蘇貞昌 院長上台進行施政報告，認真質詢、好好開會。

(中時 )