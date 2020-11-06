原相(3227)今(6)日舉辦法人說明會，第三季營收、獲利均創下歷史新高，展望第四季，原相持續樂觀看待，包括滑鼠、安防、心律感測以及TWS等均相較第三季再成長，預估第四季營收季增落在10~15%。

展望第四季，發言人羅美煒表示，原相在第四季營運展望持續樂觀，以各產品線來看，滑鼠第四季電看好電競、TOG滑鼠需求還是很強勁，且其他滑鼠產品也會成長，預計整體業績會成長15%~20%、占比營收成長2~3%；遊戲機部分，需求還是不錯，但第四季反映季節性波動，營收會下滑15~20%，還是會比去年同期成長50%，占比營收約減少12~13%；安防產品部分，客戶還是很強勁，預計單季營收會成長50%，占比營收成長3%，包括心律感測OTS(Optical Tracking Sensor)第三季出貨表現優於預期，相較第二季有超過一倍成長，第四季則會稍微第三季略減，但整體需求還是很不錯，占比營收約會成長3%，穿戴式加上掃地機器人的營收占比目前還是個位數、約5~10%；至於TWS(無線藍牙耳機)，目前TWS整體封測產能比較吃緊，恐會生產影響，但是還是預估會有雙位數百分比的成長。

關於TWS新品進展，羅美煒進一步說明指出，搭載ANC(自動降噪)的新產品8月開始小量出貨，其中也包括品牌客戶，希望明年會對業績有明顯貢獻，整體TWS未來成長性可期，原相經過這一兩年的打底，有機會看到業績逐步成長。

就第四季整體來說，羅美煒表示，原相預估整體營收將成長10~15%，毛利率會比第三季小幅減少，落在58~59%，營業利益率會增加1~2%，費用支出則因為年底費用增加、員工分紅，預估第四季整體費用會成長，但因營收也會同步成長，所以影響不大。

羅美煒表示，原相明年持續看好電競滑鼠、TOG滑鼠、安防、TWS、掃地機器人等產品，也會持續推出新的Snesor應用，尋找新的機會，希望明年可以繳出讓人滿意的成績，至於遊戲機，則要看客戶端得計畫。

(時報資訊)