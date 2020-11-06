連鎖餐飲集團王品(2727)受惠兩岸事業群同步強勁復甦，2020年第三季本業營運報復性反彈，稅後淨利以3位數「雙升」動能衝上2.73億元、每股盈餘（EPS）達3.6元，雙創近6年半高點。使得前三季營運扭轉上半年虧損，稅後淨利1.89億元、每股盈餘2.52元。

王品第三季合併營收44.59億元，季增27.99％、年增6.03％，改寫歷史次高。毛利率48％、營益率8.95％，優於第二季45.26％、4.57％及去年同期43.41％、4.45％，分創3年半、近6年半高點，本業營運表現顯著提升。

在本業營運顯著躍升帶動下，王品第三季歸屬母公司稅後淨利衝上2.73億元，季增達3.23倍、年增近1.12倍，每股盈餘達3.6元，遠優於第二季0.86元及去年同期1.72元，雙雙創下近6年半高點。

累計王品前三季合併營收109.06億元、年減12.27％，為近8年同期低點。毛利率自44.88％升至45.12％，惟營益率自4.08％降至2.75％。歸屬母公司稅後淨利1.89億元、年減36.65％，每股盈餘2.52元，雖續處同期新低，但已較上半年每股虧損1.12元大幅轉盈。

王品表示，台灣事業群受惠暑期聚餐效應及節慶檔期帶動消費意願，搭配「吃王品、領現金、抽股票」行銷助攻，帶動單月營收均改寫同期新高，使第三季營收達29.1億元，季增20.16％、年增12.74％，繳出今年逐季穩健成長佳績。

而王品中國大陸事業群第三季營收15.5億元，季增達45.75％，顯示消費者在疫情逐漸平穩後，傾向選擇到信賴感強的品牌用餐，使王品競爭力大幅提升，恢復速度領先同業。其中，西堤單月營收創下2005年進軍中國大陸以來的最佳紀錄。

展望後市，王品順應市場喜好開發新商模、加速品牌轉型，其中「石二鍋」以升級版店型「石二鍋FRESH」插旗士林商圈，「聚」2店轉型增設野菜、甜點自助吧後營運績效亮麗。看準鍋物旺季到來，「青花驕」、「和牛涮」、「聚」、「石二鍋」本季均將開出新店。

除了持續展店、提供高品質內用服務外，王品因應後疫情時代「宅經濟」商機發酵，亦持續研發新產品進軍各式館外通路。如「Su/food」攜手攜手超商龍頭統一超，推出黑米健康便當「外送店取」，搶攻上班族外食市場商機。

同時，王品也透過子公司萬鮮布局冷凍、常溫食品，多方衝刺營運成長動能。包括於全聯全台千家門市推出冷凍火鍋料、常溫鍋底共7款商品，「青花驕」麻辣鍋底於量販龍頭好市多上架、「12mini」則攜手萊爾富推出聯名鮮食，均取得亮眼銷售成績。

此外，萬鮮去年首度推出年菜組合，開放預購不到一個月全數完銷，今年除了在門店銷售外，亦將與超商雙雄及電商平台momo合作推出「通路限定」組合。王品表示，各通路預購活動將陸續開跑，其中官方平台「王品嚴選」將在12月1日開放年菜預購。

(時報資訊)