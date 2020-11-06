文曄(3036)於今日召開法人說明會，第三季稅後淨利創單季歷史新高，每股賺1.46元，展望第四季，文曄看好營收持續較第三季成長，幅度最高上看12%。

文曄第三季合併營收約為918億元，合併營業利益約14億元，合併稅後淨利約11.5億元，年成長約41%，創單季歷史新高，稅後EPS約為1.46元。

展望2020年第四季，文曄預估，單季營收將介於970~1030億間，約當季成長6%~12%之間與年成長0%~6%之間，毛利率介於2.75%~2.95%之間，營業利益率則介於1.35%~1.55%之間。就產品應用別而言，手機客戶拉貨動能強勁與車用電子需求持續復甦下抵銷了電腦、消費型電子與工業與儀器領域的季節性下滑。

因應疫情與國際情勢快速改變下，文曄表示，將持續進行數位轉型來提升營運效率與增進在供應鏈上的附加價值，展望未來，文曄將持續追求中長期的市佔率提升、優於產業的成長力道與獲利的穩健成長。

(時報資訊)