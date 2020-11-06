瞄準「白金」商機，OK超商宣布攜手大成集團旗下知名日系烘焙品牌「岩島成」推出三款聯名烘焙產品，有「岩島成自慢職人奶酥麵包」、「岩島成紅豆麻糬麵包」跟「岩島成湯種吐司」，主打日系口感、在地口味，希望聯手搶攻一年800億的烘焙市場！

OK超商表示，觀察台灣麵包流行趨勢，從最初強調物美價廉，一直到爆發食安風暴後，加上養生趨勢崛起，歐式麵包、老麵發酵麵包成新寵，再到這兩年日式麵包反攻，鬆軟綿密的「生吐司」大受歡迎，看準商機，OK超商特別攜手由台日兩大企業合作的岩島成，推出三款聯名烘焙產品，希望給消費者不同的體驗。

據OK超商介紹，這次與岩島成合作的三款產品，主打日式作法結合在地食材，其中，「岩島成紅豆麻糬麵包」的外皮使用傳統工法製作的麵糰，再包進香濃紅豆內餡和軟Q的麻糬，透過麻糬中和紅豆的甜味，創造甜中帶Q、Q中帶軟、軟中帶香的口感。

另一款則是名列台灣人最愛麵包口味前幾名的「岩島成自慢職人奶酥麵包」，主打濃醇的奶酥內餡加上軟中帶Q的外皮，是經典口味之一；還有「岩島成湯種吐司」使用湯種麵糰製成的吐司體，柔軟有彈性，可自行搭配醬料或食材，吃法多樣化。

OK超商表示，三款新品主打早餐時段客群，其中「岩島成自慢職人奶酥麵包」、「岩島成紅豆麻糬麵包」原價32元、35元，即日起至11/18搭配指定飲品特價59元，可搭配中杯美式咖啡（不限冰熱）、鮮乳等。另外，「岩島成湯種吐司」即日起至11/18也有嚐鮮價45元優惠。

(工商 )