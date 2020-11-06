看過這麼辣的洗車小姐姐？一位網友日前在自助洗車時巧遇踩著高跟鞋，穿著短褲的洗車辣妹，畫面實在太吸引人，他忍不住拍下照片在網路上分享，網友嗅到正妹消息，紛紛在留言區卡位等網友神出本人臉書帳號，不負苦心，竟真的被網友神到了！
一位男網友6日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，他表示日前前往自助洗車時，在洗車場遇到一位身材高挑的褐色捲髮正妹，她上身穿短版黑色細肩帶背心，胸前一片雪白若隱若現，下身則穿著牛仔熱褲，腳踩著裸色的高跟鞋，臉上掛著甜美的微笑一邊細心的擦拭白色的賓士車。
男網友拍下偶遇的養眼畫面上傳臉書，正妹洗賓士的照片也迅速吸引近萬位網友按讚，並在留言區大暴動，「這身材，這腿⋯有點無敵」、「腿好看」、「卡」、「求認識」、「求IG」；但也有網友質疑照片真實性，「有人會穿高跟鞋洗車嗎」、「有打廣告的嫌疑」、「很刻意的感覺」、「廣告的嫌疑很大」。
隨後也立刻有人在留言區神出洗車賓士正妹，正妹也現身回應是在賣車蠟，笑著回應她穿著高跟鞋在洗車廠早已滑倒100次，並表示自己真的不太會洗車。
文章來源：臉書社團《爆廢公社二館》
(中時新聞網)
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