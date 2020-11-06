擁有白色積木飯店美名的天成文旅-繪日之丘，自即日起至2021／02／16止，搶先開放預訂2021年農曆新年住宿，推出「回嘉過好年-農曆春節住房專案」，於除夕至初五期間入住，每房每晚2,900元起＋10％，並於2020／11／30前預訂，再享早鳥7折優惠(經濟客房外)，入住享翌日豐美早餐，許一個歡樂豐富的新年假期。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「農曆春節住宿訂房往往是一房難求，適逢年末將至加上近期過內旅遊市場大爆發，已有旅客們開始詢問明年春節的訂房事宜。天成文旅-繪日之丘推出『回嘉過好年-農曆春節住房專案』，以超值優惠的價格提供消費者不同以往的過年住宿體驗，消費者可以闔家團聚走訪阿里山美景、品嘗吮指美味的特色美食及嘉義城市人文風光，探索多彩多姿的嘉義特色，冀望此波活動能夠帶動農曆春節回嘉旅遊人潮。」

天成文旅-繪日之丘以注重在地文化特色，結合阿里山、檜木、山嵐等嘉義在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用溫馨木質色調搭配活潑的設計裝點童趣空間，以阿里山看日出為主題，更於2019年獲得台灣最美飯店票選優勝殊榮，搭配代言人嘟比坐落在公共空間中，為旅人營造過年回嘉悠閒舒適溫馨氛圍。

「回嘉過好年-農曆春節住房專案」除可入住舒適各式客房外，旅人在入住期間於每日10：00-22：00可免費使用飯店七樓星空童樂室，享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，讓闔家過年團聚在嘉享受歡愉氣氛，感受繪日之丘的無窮魅力，為嶄新的一年創造甜蜜回憶。

(中時 )