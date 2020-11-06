3個月前最高法院院長吳燦等10位終審法官，罕見共同對刑法78條的撤銷假釋規定聲請釋憲，司法院大法官作成「部分違憲」解釋，認定受假釋人受緩刑或6個月以下有期徒刑宣告，一律撤銷假釋，違反憲法比例原則，宣告即日起失效。

未來依照大法官解釋的結果，受假釋被撤銷的人向法院聲明異議或行政訴訟的案件，或法務部假釋委員會決定要不要撤銷假釋，都必需要考量個案情況不能一律撤銷，影響層面相當大。

聲請釋憲的原因案件中，1995年高職夜校生羅敏曜持刀尋仇，卻認錯人殺死2名學生，他曾遭法院判處死刑，經5次更審後最後改判無期徒刑確定，2011年他獲假釋出獄不料因酒駕遭判刑2月，假釋遭撤銷。

另陳皇賓聲明人前因懲治盜匪條例案遭判無期徒刑確定後，假釋出獄也因肇逃罪被判刑，須再入監執行，另一案件姜錦輝同樣也因此遭撤銷假釋，總計最高法院共有3件案件，都因刑法假釋撤銷規定恐讓法院無裁量空間，聲請釋憲並停審。

(中時 )