台中市一名87歲周姓婦人參加廟會後，因迷路無法自行返家，熱心員警將警用機車停放妥善後，一路步行護送周姓老婦人安全返家，老婦人回到社區大樓見到社區管理員，開心說，「對對對！我就是住這裡啦！」頻頻向員警道謝，為人民保母按讚。

台中市府警察局第四分局大墩派出所警員賴昆佑擔服守望勤務，日前晚上七點在大業路與大英街口時發現路邊，見一名老婦人神情緊張到處問路，馬上停下車向前關心，發現該周姓老婦人很眼熟，原來是之前警勤區內的里民。

員警表示，以前常看到老婦人在勤區內大墩路某社區外坐著與鄰居聊天，詢問老婦人是不是住該社區，老婦人說，剛剛參加廟會活動，覺得有點累準備要回家休息，但怎麼走都找不到回家的路。

員警擔心老婦人無法自行返家，便將警用機車停放妥善後，一路步行護送周姓老婦人安全返家，家屬見員警親自護送母親到家十分感動，表示對警方熱心積極為民服務的精神非常感謝。

大墩派出所所長葉信良表示，警方除受理民眾報案的案件，各自有警勤區需經營，以家戶訪查方式，擔任犯罪預防、為民服務及社會治安調查等任務，在民眾有困難時警察會盡其所能給予關懷和協助，讓民眾感受到警察的敬業和用心。

(中時 )