新北市政府7、8日兩日在新莊運動公園辦理2020年新北市新民季活動「國際飲食文化嘉年華」及「新住民家庭親子日」。活動由全市戶政事務所邀請新住民家庭參與，結合跨局處資源規劃逾百道新住民家鄉美食、國際文化DIY體驗、多元文化演出及新住民親子趣味賽，現場將公布新住民生活手冊六語版，要讓新住民在新北市也能安居樂業。

「新住民生活手冊六語版」包含中、英、越、印、泰、緬語，這份便民手冊設計了近70個最常見且簡單易懂的生活化Q＆A問答，分為「國籍歸化＆一站式服務、教育學習、勞工權益、社會福利、醫療保健、交通服務、警政安全」等7項主題，讓新住民秒懂相關權益，12月份將發送6,000份至新北市各戶所及市府國際多元服務櫃檯，新住民亦可從網站取得電子書，只要用手機就可以輕鬆掌握自身權益不漏接。

現場規劃百道新住民家鄉美食，如泰國美食女婿蛋、印尼爆漿椰絲球、柬式三明治、紅麴海苔飯捲等，讓新住民朋友不需出國就能回味道地家鄉美食，並結合客家局及原民局，讓民眾品嘗客家粢粑、原民麻糬等各族群美食，讓市民對多元文化有更多的理解、尊重與欣賞。最引人注目的是多種融合新住民家鄉元素的親子趣味賽，有日本笑笑福面、東南亞藤球等，親子一起闖關、大展身手，更可現場挑選異國服裝，搭配專人妝髮服務體驗，於現場打卡區拍照留念。

現場民眾購買愛心券，可兌換物超所值的飲食及文化體驗，及捷安特電動車、Dyson空氣清淨機、吹風機及8吋平板電腦等抽獎獎品。兩日民眾購買愛心券的所得，也將捐入新北市愛心大平台新住民關懷計畫，持續回饋照顧更多新住民。

(中時 )