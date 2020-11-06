美國大選陷膠著，美國在台協會（AIT）臉書今天遭挺川普的網友出征、洗版。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新砲轟，民進黨事前對選戰有錯誤的詮釋策略，導致華府優秀的外交人員，日後弭平裂痕備感沉重，要求綠營民代、側翼網軍等二百五應向駐美外交人員下跪道歉。

「蔡政府大內宣過頭，導致外宣整個歪掉」，國民黨文傳會副主委鄭照新表示，在親民進黨人士宣傳下，很多台灣民眾因挺民進黨，而表態力挺川普，導致情況失控，許多民進黨支持者紛紛到AIT臉書洗版，釋出對拜登極不友善與選邊站的訊號。

鄭照新痛批，雖然口譯哥趙怡翔與駐美代表蕭美琴深知選邊站的危險，但民進黨竟把違逆世界潮流的一貫選舉抹紅手法，應用到美國內政，放縱綠營民代、網軍鋪天蓋地批評拜登舔中，扯後腿舉動令第一線優秀外交同仁備感負擔與壓力。

鄭照新指出，對於民進黨錯誤扭曲選舉手法產生的重大後遺症，呼籲民進黨要負百分百責任，而代表中華民國的駐外館外交人員，將來要花更多公帑來弭平與美國的裂痕，為此他要求綠營民代、側翼網軍等二百五，應向蕭美琴與趙怡翔下跪道歉。

(中時 )