克里斯馬斯上籃的樣子相當輕鬆。(黃及人攝)

身為「喬丹女婿」的裕隆新洋將克里斯馬斯，6日在裕隆例行練習受訪時表示，自己所看到的「飛人」喬丹，就跟普通人一樣地生活，「我在假日都會見到喬丹，他就是跟大家一樣，坐在沙發上看電視，並未把球一直帶在身邊的那種形象！」ˇ

已在台灣快要3周時間的克里斯馬斯，回憶自己隔離14天的日子，坦承確實相當無聊，「幸好兩周時間很快過去，否則我都只能待在房間騎腳踏車與做體能，畢竟我有一段時間沒打球，加上新冠疫情影響，我必須趕緊找回應有狀態。」

對於台灣有何初步印象呢？克里斯馬斯說：「我很訝異台灣很不一樣，這裡的人英文能力都不錯，讓我相當驚訝，也留下很好印象。大家出門在外幾乎都有待口罩，這跟美國差不多，只是感覺台灣在防疫方面做得很好，讓我比較安心。」

「無論我到哪個國家打球，我的家人都很支持我，如今來到台灣的感覺，似乎比起待在美國還安全，所以他們比較放心，」身為喬丹女兒潔絲敏的未婚夫，且有一個1歲多兒子的克里斯馬斯表示，「我現在每天都有跟他們視訊聊天！」

聽到自己有望成為SBL新球季身高最高的球員，「號稱」203公分的克里斯馬斯表示，「你們說認真的嗎？這個聯盟沒人身高比我高？感覺有點瘋狂，但我相當擅長低位單打、卡位、鉤射與防守小動作，相信在這打球必定相當有趣。」

簡浩也馬上分享克里斯馬斯的小趣事，「當他看到周柏臣穿著adidas球鞋現身，不禁相當擔心地問我，是否球隊規定要穿adidas？因為他絕對不能穿，否則老婆必定會生氣，他好像打算練球都穿NIKE，等到正式比賽再穿『喬丹牌』上陣。」

(中時 )