26歲李威德自稱蘆竹王陽明，因偷拍與多位女子性愛影片今年8月遭法院重判12年8個月徒刑，爾後畏罪潛逃，遲遲不願到案接受執行，蘆竹分局在佈線調查多日後，終於查知行蹤，並於5日晚上將他逮獲歸案。

警方於2017年前往李威德住處，查獲電腦內有多達300G的性愛影片，粗估約15女在不知情情況下遭偷拍，甚至15歲的未成年少女也一並遭殃。桃園地院一審時，李威德承認犯行，法官認為李威德利用年輕女生涉世未深而竊錄，侵害隱私病殘害身心，還恐嚇被害人，依兒少性剝削、妨害秘密、網路散布猥褻影像及恐嚇等15罪，判他不得易科罰金應執行10年徒刑，以及2年8月得易科罰金之罪，二審高等法院、三審最高法院都維持一審見解，駁回上訴定讞。

桃園地檢署於10月30日對李威德發佈通緝，蘆竹分局偵查隊與南竹派出所員警在佈線調查多日後查出，李威德可能躲藏在他父親多間房產的其中之一，於是在5日下午前往屋外埋伏，並於晚間趁李威德開門準備外出時，將他當場逮捕。逮捕過程中，李姓男子並未反抗，在配合員警施以戒具後，隨即被帶回警局接受調查，最後移送桃園地方檢察署歸案。

(中時 )