櫃買中心6日表示，為讓投資人充分瞭解櫃買市場各檔股票ETF的特色，自10月1日起舉辦為期3個月之股票ETF獎勵活動，10月份萬中選E獎的50名得獎者已揭曉，每名可獲得1,000元百貨公司禮券，詳細名單公布在櫃買中心網站。

自獎勵活動開跑以來，報名參加活動的投資大眾已突破萬名，從交易情形來看，10月份增加了2萬名投資人參與交易櫃買市場股票ETF，顯示獲得投資人熱烈回應。在證券商競賽部分，各證券商間的競爭也相當激烈，統計截至10月底止，證券經紀商成交金額最大前五名，分別為新光證券、富邦證券中壢分公司、永豐金證券敦南分公司、永豐金證券桃園分公司及富邦證券陽明分公司。

至於成交金額成長率最大的前五名，為台灣企銀證券岡山分公司、富邦證券經紀、兆豐證券斗南分公司、凱基證券中港分公司及凱基證券台北分公司，以上排名領先名單已揭示於櫃買中心網站活動專區之「股票ETF競賽排行榜」，櫃買中心呼籲各證券經紀商把握時間推廣活動，全力爭取高額獎勵金。

櫃買中心指出，本次活動獎勵標的有元大富櫃50、永豐美國500大及復華中國5G等3檔ETF，均為傳統型股票ETF，是以買進並持有一籃子股票為主，這類ETF適合作為資產配置核心部位或定期定額標的，納入中長期理財工具。本次活動將持續辦理到12月底，投資人要把握難得良機，立即到櫃買中心網站（網址：https://www.tpex.org.tw）「首頁>ETF>股票ETF獎勵活動專區」項下登錄參加。

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