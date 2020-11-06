蔡英文總統今接見「第30屆醫療奉獻獎得獎人及家屬」，肯定醫護夥伴奉獻心力，讓台灣守住疫情，也感謝得獎人守護全國各地民眾健康，讓醫療照顧更加周全，深化台灣醫療實力。

總統致詞時，「特別感謝每一位辛苦的醫護夥伴，共同守住疫情，讓我們今天可以在總統府見面」。

總統指出，今年是第30屆醫療奉獻獎，她要感謝並且推崇「財團法人厚生基金會」，多年來透過表揚活動，讓全國各地默默付出的醫療工作者都能受到應有的肯定，「這也是台灣社會非常可貴的正面能量」。

總統提到，這次的醫療奉獻獎得獎人都相當讓人欽佩，她特別要先介紹來自義大利，已經是中華民國身分證持有人的呂若瑟神父。50多年來，呂神父把所有心力都奉獻給台灣，感謝說也說不完。很高興今年在防疫過程中，台灣行有餘力，政府和民間都能捐贈口罩給呂神父的故鄉，回報呂長期對台灣的付出。

總統說，醫療工作者的服務精神是非常高貴的情操，她要代表政府謝謝獲得團體獎的屏東縣牙醫師公會「山地偏遠巡迴醫療及身心障礙醫療服務團」，以及獲得個人獎的余文儀醫師、周玉英護理師，感謝他們投入東部、原鄉的醫療服務。

總統說，另外，在座最資深的林永哲醫師，20年前從高醫卸任院長後，長期支援離島及偏鄉醫療工作，即使退休了，依然持續開設教學門診，真的讓人非常感佩。

總統指出，醫療奉獻獎也表揚了許多用專業拯救生命的傑出醫師，包括改革心臟手術的朱樹勳醫師、建立罕見疾病基因診斷資料庫和藥物物流中心的蔡輔仁醫師、建立早產兒醫療網絡的許瓊心醫師，以及為身心障礙者提升口腔醫療、照護服務的黃明裕醫師，「我要謝謝你們深化了台灣的醫療實力」。

總統強調，每一位得獎的醫療工作者，都是守護全國各地民眾、讓醫療照顧更加周全的推手。台灣能擁有這麼多資深且具專業和熱忱的醫療工作者，真的是全民的幸福。

總統表示，再過幾天就是醫師節，提前祝福大家醫師節快樂，並請得獎人在奉獻於醫療志業的同時，別忘了多陪伴家人。最後，總統也再次恭喜得獎人，並感謝醫療奉獻獎的主辦、協辦單位，共同為台灣成就了很多重要的事情。

(中時 )