共享機車服務 WeMo Scooter， 今日宣布擴大新北市的營運範圍，11月9日開放土城區與汐止區，綠騎範圍再擴大。歡慶年末再擴區，11月9日至12月31日，土城與汐止營運區域全面隨機上線1元紅標優惠車，年底前優惠一路騎，持續作為大眾運輸第一哩與最後一哩最佳交通選擇。

WeMo Scooter 綠色共享交通願景持續發展，除台北市12個營運區域外，新北市已率先開放淡水區、板橋區、中和區、永和區、三重區、蘆洲區、新店區、新莊區等，為因應新北市龐大市場需求，今日再宣布11／9擴大營運範圍，從板橋區域延伸至土城重要區域，以及汐止區域。

在智慧城市願景架構下，WeMo Scooter期望作為銜接大眾運輸第一與最後一哩的交通工具，持續推動1,280元公共運輸定期票持卡人每月可領取WeMo Scooter 50元騎乘金，以及新用戶憑一般悠遊卡卡號可領取50元騎乘金。11月9日至12月31日，土城與汐止營運區域上線1元紅標優惠車，加速綠騎使用，接軌公共運輸路網。

WeMo Scooter持續拓展多元智慧服務，鎖定汐止科學園區商務洽公交通需求，11月9日同步開放汐止遠東新世界大樓專屬地下停車場，消費者騎乘WeMo Scooter直達目的地，進入大樓專屬停車場停車，不用負擔停車費。

WeMo Scooter 全新會員點數獎勵系統「WeMo 獎勵」甫上線，會員騎車消費1元集1點，點數更可兌換優質商品禮券。11月9日起至12月8日只要完成1趟騎乘，即可用100點WeMo點數兌換幸運抽獎券，有機會抽中智慧手機 Iphone12 以及 Samsung S20，點數兌換抽獎券無上限，中獎倍率由消費者控制，騎越多可以換更多兌換券，幸運掌握在手，讓消費者騎車也可獲得額外超值優惠，用點數寵愛會員，全面放大騎乘價值。

(中時 )