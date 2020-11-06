鑑於台南地區發生校園憾事，新北市新店警分局為強化轄內校園安全維護，新店警分局長余昭俊特別於日前率偵查隊隊長等員，前往拜會轄內大專院校，與景文科技大學校方代表召開治安會議。

余昭俊於會議中指示針對校園宿舍行經路線加設巡邏箱及提高巡邏班次，並檢視該校治安陰暗死角處，立即協助通報相關安裝路燈改善，以提升校園安全，並獲該校高度肯定警方改善治安作為，另同步要求轄區派出所針對轄內40所校園（大專院校4所、公私立高中學10所、國中6所、國小20所）加強周遭環境、暗巷之校園治安熱點巡邏守望。

新北市新店警分局強化轄內校園安全維護。（新店警分局提供）

新北市新店警分局強化轄內校園安全維護。（新店警分局提供）

新店警分局除原有平日晨間之校園護童專案及平日巡邏守望外，另外與轄內學校加強聯繫，並指派專人與校園建立溝通管道，即時反應治安狀況，共同檢視校園建立「自我防護與保護」之觀念，針對校園各進出口及廁所、校園死角之監視器、夜間照明、廣播系統等相關「警監系統」予以檢查是否足夠及運作正常。

另了解校園「人車門禁管制」之相關SOP及校園自主「安全巡查」是否編定巡查時段、區域及路線；復就校園、警方建立合作與通報機制以強化「聯繫合作」、最後再就轄內、各學校之周遭治安顧慮人口對象強化訪查聯繫，確保校園安全。

新店警分局呼籲，為守護校園安全，若於校園周遭發現可疑人車，應即撥打110專線，也提醒家長應多注意家中青少年交友情形並注意自身安全，切勿輕信陌生人，若有問題應立即與家長、老師及相關單位諮詢、求證，或向警察機關請求協助。

(中時 )