美國大選正進行開票，剩餘最後6個州還未完成全數開票作業，總統川普和民主黨候選人拜登將在這些州進行總統大位爭奪戰，也因為不少台灣民眾相當關注選舉結果，在網路上有相當高討論度。前民進黨立委林濁水直言，他發現一個奇特現象，就是「竟然台灣連阿公阿嬤都都帶手機到大樹下談搖擺州」，讓他相當驚訝。

林濁水今6日在臉書貼文，談及美國大選開票進度，兩個懸疑等著揭曉：「內華達州」、「亞利桑州」那會翻盤？若翻了，拜登可以靠翻賓州軋平？真扣人心弦。他也說，假如「賓卅」跟在「威斯康新(此處應為辛)」後也翻盤，意味的是川普替美國鏽帶苦人洗鏽的承諾，信用動搖了」。

而賓州也是6州中選舉人團票最多的一州，有20張票，目前除了賓州、還包含喬治亞州、北卡羅來納州、內華達州、亞利桑那、阿拉斯加等六州未開完。目前票數差距最近的就屬「喬治亞州」，目前已開出99%的選票，川普及拜登在這州的得票率皆為49.4％，拜登正急起直追，有可能追上川普。

有網友在林濁水臉書留言，「賓州拜登是翻盤翻定了（喬治亞州翻的機會也非常大），也就是說，不論亞利桑那州和內華達州（都拜登領先）結果如何，拜登都贏定了，川普不認輸」。

美選舉台灣有多瘋？林濁水大驚：連樹下阿嬤都在談搖擺州。(圖/翻攝自 林濁水臉書)

(中時新聞網)