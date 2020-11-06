展現台中文化設計的軟實力，台中市政府串聯17個局及委員會，以「BRAVO！台中」為主軸，即日起在帝國糖廠台中營業所舉辦「2020台中文創設計聯合展」，盼著重生活美學、呈現「家」的意念，展現台中「宜居城市」特色。

台中市副市長令狐榮達率領各局及委員會代表，以辦桌上菜的方式為「2020台中文創設計聯合展」揭開序幕，輪番展現各局發展文創的計畫與成果。令狐榮達表示，此活動今年邁入第6年，規畫有5大主題專區，以家為核心、開幕式更呈現辦喜事的幸福感，盼讓文創走入生活，共創新好生活願景。

「2020台中文創設計聯合展」在帝國糖廠營業所登場，展出台中市府各局、委員會發展的文化計畫成果。（林欣儀攝）

文化局指出，今年度文創輔導計畫是優化生活美學，特別媒合業者設計全新作品，其中，清水人氣烘焙坊「微甜森林」、台中插畫家林彥良攜手合作設計伴手禮「清水燒」，吸睛十足；而東方手工繡藝「禧園龍鳳褂」與西方花藝「小巷莫兒」，在會場中跨界設計幸福體驗拍照區，人氣指數高。

此外，奪下台中10大伴手禮首獎的「藝術家面膜」是集結台、日、香港多100多位藝術家共同創作，交通局攜手大振豐洋傘共同開發「中捷晴天自動傘」，以及勞工局摘星青年店家創作的特色商品，在展區內都能觀賞。

策展人路威、廖佳玲表示，5個展區分別為用味蕾體驗台中、成是夢想成長足跡、樂活輕鬆旅行、品味創意在地生活與糕餅文化節慶；台中市連續5年被評選為「全台最佳宜居城市，為展現此特色，特別以鮮豔的紅、黃及藍、局等顏色的落地掛布裝飾，藉以表達賀喜。

(中時 )