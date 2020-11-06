台南市麻豆區8月間發生一起火燒車案件，竟是當地胡姓員警所為，更查出他涉嫌投資電子遊戲場。台南市麻豆警分局除主動自檢查處外，報請檢察官指揮查辦，2日將人拘提到案，將他依公共危險、賭博罪嫌送辦；警方也將胡員記一大過處分，調整服務地區，並將視偵審結果從嚴追究責任。

據了解，胡姓員警為麻豆在地人，從警已20多年，3年前自市區調到麻豆擔任內勤工作，平日表現無異樣，沒想到私下竟投資電子遊戲場，同事都十分驚訝。

8月警方偵辦火燒車案件時，根據被害人供詞，查出胡員涉嫌投資電子遊戲場業，被害人曾為該電子遊戲場員工，雙方疑有金錢借貸糾紛，胡員為債權人，立即報請檢察官組成專案小組，由檢察官董詠勝調查指揮查辦。

歷經一個多月蒐證調查，警方查出有人將煤炭放到盆子引燃後放到被害人車底下，1個半小時後引起火燒車，嫌疑人就是胡員，他到案後還否認放火燒車，聲稱有不在場證明，但警方早已掌握他當天行蹤。

胡員因不滿電子遊戲場員工積欠幾十萬元都不還，竟放火燒車洩恨，連帶讓警方查出他投資電子遊戲場。2日胡員被拘提到案說明，經院檢偵訊後，裁定以10萬元交保，警方3日也召開考績會，將胡員記一大過處分並調整服務地區，並將視偵審結果從嚴追究責任。

麻豆警分局表示，對員警涉嫌各類違法、違紀案件絕不護短，秉持「毋枉毋縱、依法究辦、壯士斷腕」決心嚴查，若涉案屬實，依規定最重可記兩大過免職處分，分局將依照調查、偵審結果召開相關會議處置，以維護警察形象。

(中時 )