因應「閃電」颱風恐造成台東縣（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南等災害損失，中信金(2891)旗下子公司台灣人壽啟動應變措施關懷保戶，提供快速理賠及各項關懷服務，包括提供「快速理賠服務及預付醫療保險金」、「緩繳續期保費三個月」、「緩繳保單借款利息六個月」、「補發保單工本費優惠」及「房屋貸款本金及利息緩繳六個月」；台壽保產險亦啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務，協助客戶解決問題。

閃電颱風持續接近南台灣，中央氣象局已於今（6）日8時30分發布「閃電」海上、陸上颱風警報，據氣象局最新觀測，颱風閃電上午11時中心位置即在鵝鑾鼻南南東方約100公里，以每小時14公里轉11公里速度，向西北西移動，暴風圈正逐漸進入恆春半島，威脅台東縣（含蘭嶼、綠島）、屏東、恆春半島、高雄及台南。

台灣人壽表示，將密切注意颱風動態，加強服務通報機制，若颱風災害致符合保單理賠條件之傷亡保戶，採取快速理賠服務及預付醫療保險金，後補所需文件即可，而身故件及失蹤件也將從寬認定。

台灣人壽保戶申請理賠可利用全國7-ELEVEN的ibon機台免費下載理賠申請書，以加速理賠申請流程。

(時報資訊)