工業電腦大廠(2395)受市場訂單需求疲弱、專案遞延出貨影響，2020年10月合併營收雙位數「雙降」至近8月低點。集團預期第四季營運將季減2～7％至122～128億元，將持續聚焦產品線優化與營運效率提升，並期待明年營收能重返成長軌道。

研華公布10月自結合併營收38.32億元，較9月43.5億元減少11.9％、較去年同期47.88億元減少19.96％，降至近8月低點。累計前10月合併營收421.72億元，較去年同期454.47億元減少7.21％，仍創同期次高。

研華表示，以各區域概況觀察，10月以歐洲與東南亞市場表現較突出。就事業群而言，多數10月營收均較去年同期下滑，但應用電腦事業群（ACG）與智能服務事業群（SIoT）表現較穩健。

若以前10月各區域概況觀察，研華指出，台灣及韓國市場較去年同期成長，美國與歐洲地區仍較去年同期衰退。就事業群而言，應用電腦事業群（ACG）較去年同期成長，其他事業群營收仍較去年同期衰退。

研華4日法說時指出，由於第三季整體接單及出貨比值僅0.97，顯示客戶需求仍持續保守，在假設平均匯率29元狀況下，集團預期合併營收將季減2～7％至4.2～4.4億美元（約新台幣122～128億元），毛利率估維持38～40％區間，營益率則落於16～18％。

研華發言人蘇智蘋表示，雖然12月可能出現急單拉貨需求、使第四季以美元計價營收有機會持平第三季，但全球疫情狀況仍不明朗，對整體表現保守看待。集團營運預期明年將恢復成長，但具體目標要到明年春節後才會明朗。

投顧法人認為，研華短期營運動能欠缺、以提升產品組合及營運效率為主，但持續看好中長期營運後市，認為工業電腦市場需求可望在明年上半年逐步復甦，配合部分大客戶遞延訂單出貨，可望帶動研華明年營運成長動能顯著回升。

同時，投顧法人看好供應鏈重組趨勢不變，布局全球的研華可望受惠，看好明年營收可望繳出雙位數成長、獲利動能可望更強，短期營運逆風為長期投資的好時機，維持「買進」及「增加持股」不變，目標價則自326～360元修正至315～340元。

(時報資訊)