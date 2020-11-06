橘子(6180)集團今日舉辦25周年記者會，橘子集團董事長暨創辦人劉柏園分享成立以來的創業心境。他表示，目前的工作就是為下一個25年做出好的開始，畢竟不會再做25年，因此，持續「迎接年輕的力量」，讓集團開創出許多想像不到的機會；橘子目前也計畫推出一個開放平台，做生態圈整合，預計明年第2季上線，希望未來不再大幅依靠遊戲收入，每個營業項目收入能夠做到更平均。

25年來，橘子從前身富峰群資訊，在網路及數位化萌芽初期的1999年，推出亞洲熱銷120萬套的《便利商店》，以平價策略迎戰遊戲盜版風氣，並在這年從更名為「Gamania遊戲橘子」。在2000年後的10年，適逢台灣網路爆發成長期，橘子陸續推出《天堂》、《楓之谷》等數十款產品與服務，帶動線上遊戲風潮、網咖發展與網路基礎建設普及。

劉柏園指出，他自己不可能再做25年，所以最重要的工作是大量找年輕人進到企業，今年疫情關係，碰到很多有從國外大公司歷練回國的年輕人，能力非常的不錯，橘子集團正在「迎接年輕的力量」。他也說，自己50歲是人生上下半場分水嶺，上半場是他自己帶領，下半場讓更多年輕人加入，來開創想像不到的機會，而自己會退居到第二線。

劉柏園指出，下一個計畫在明年就會開始實現，做整個生態圈整合，一開始用遊戲用戶來導入，明年第2季就會讓外界看到，相信可以帶來充滿爆發的能量。目前橘子營收占比9成，電商占比1成，透過生態圈整合，長遠來看電商應該要超越遊戲營收及獲利規模，至少做到相對均衡，目標朝各半前進。

遊戲部分，橘子明年至少推出四款遊戲，包括日式RPG、日系戀愛手遊兩款代理遊戲，以及「小丸子」跟「便利商店」兩款自製遊戲。

(時報資訊)