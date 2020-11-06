桂花巷藝術村除了有活潑的創作氣息，更有深厚文化底蘊，造詣深厚書法吳肇勳的字，一直備受到仰慕，來這裡可以親近欣賞豐富的作品。（吳敏菁攝）

鹿港桂花巷藝術村從2010整修後開放藝術家申請進駐，已經10年，園區裡花草扶疏，一檔接一檔進駐藝術家接力，營造美麗文化氛圍

鹿港桂花巷藝術村從2010整修後開放藝術家申請進駐，已經10年，園區裡花草扶疏，一檔接一檔進駐藝術家接力，營造美麗文化氛圍，成為鹿港人氣景點，第16屆通過10位，包書法、皮雕、農村文創等，新進的駐村藝術家謝金德擅長於陶刻結合書畫。來自馬來西亞的速寫藝術家楊樂生，擅長速寫寫生藝術，多元創作碰撞出更多的藝術火焰。

鹿港鎮公所每年均會組成遴選委員會審查藝術村的申請案件，今年共有19位個人或藝術團體來申請駐村，獲得通過有10位，其中吳肇勳〈書法〉、施敦仁〈皮雕〉、黃俊傑〈西畫〉、施竣雄〈獅頭〉、陳宗蔚〈粧佛〉、詹明娟〈葫蘆裝置〉、沈巧玲〈農村文創〉、彰化縣文化創意協會等8位是從第15屆延續至16屆；另外有謝金德〈書畫陶刻〉、楊樂生〈速寫水彩〉兩間為駐村新秀。

許志宏鎮長表示，桂花巷藝術村除了環境清幽，各工作室別具特色，同時藝術家也樂於與觀眾互動，還備有工藝DIY的手作體驗，可讓大家貼近藝術，既可獨樂樂，近年來是鹿港熱門的人氣景點之一。

桂花巷藝術村除了有活潑的創作氣息，更有深厚文化底蘊，造詣深厚書法吳肇勳的字，一直備受到仰慕，來這裡可以親近欣賞豐富的作品。90後的年輕油畫家黃俊傑，已連續兩年獲奇美藝術獎殊榮，風趣的獅頭創作大師施竣雄致力於推廣獅頭藝術、鹿港最年輕的粧佛藝師陳宗蔚、皮雕創作施敦仁、巧手打造葫蘆裝置的詹明娟、以農村文創為特色的沈巧玲，以及結合木雕、傢飾彩繪、春仔花、金屬工藝等作品的彰化縣文化創意協會等，在藝術領域中都各有所長。

新進的駐村藝術家謝金德從事創作25年，獲得全國美展、全省美展、桃源美展、磺溪美展等展覽第一名及優選多次。希望藉由藝術村藝術交流，撞擊出藝術多元的火花。

來自馬來西亞的速寫藝術家楊樂生，年輕時就對大馬的多元種族的藝術文化充滿興趣。來台灣生活30幾年，思考如何擷取各種不同文化型態的特色和媒材，這次希望能將鹿港特有的人文元素融入藝術中，進行一場「充滿在地人文特色的藝術生活」之藝術實驗創作。

(中時 )