客製化製藥包裝設備廠皇將(4744)第3季營收2.63億元，年減少1.75％，稅後淨利2006萬元，EPS0.45元。前3季營收歸屬母公司稅後淨利4289萬元，EPS0.96元。皇將指出，第4季為醫藥行業傳統旺季，皇將將會陸續消化遞延的整線設備；加上歐美因防疫相關單機設備需求增加，將積極趕貨，力拚全年保持去年的獲利水準。

皇將說，製藥包裝設備以外銷為主，上半年整線設備雖因疫情導致客戶無法差旅驗證，致使已完工的整線設備出貨進度往後遞延，然第二季起部分客戶已接受線上驗收(REMOTE FAT)整線/連線設備機台，第3季開始公司積極彌補2020年落後業績，以回復去年水準。

皇將前3季銷售產品別分：單機設備36.68％、整線設備42.74％及其他20.58％。以產品銷售地區區分為：美洲38.90％、亞太48.46％、中東&非洲8.05％、歐洲4.47％及紐澳0.12%。

(時報資訊)