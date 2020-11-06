走過烽火歲月的金門戰地，軍事史蹟、遺址是旅遊大賣點。（李金生攝）

遊客在金門留下美好的回憶，圖為著名景點水頭得月樓。（李金生攝）

交通部觀光局安心旅遊補助10月底告一段落，金門在短短4個月內吸引估約66萬人次以上遊客來到，以每人平均消費額新台幣8608元計算，估計創造56億8000萬元的觀光產值，在團體、自由行旅遊都有亮眼的成果。

新冠肺炎疫情陰影籠罩下，今年2月起國內觀光產業一片蕭條，交通部觀光局7月起推出安心旅遊補助方案，內容包括團體旅遊優惠、自由行住宿優惠、觀光遊樂業入園優惠、台灣觀巴遊程優惠，以及補助地方政府辦理觀光活動，至10月底截止，估計帶動國旅1725萬人次出遊，創造效益達635億元。

縣府觀光處表示，離島金門是這波安心旅遊的熱點，根據交通部觀光局的統計，自由行遊客住宿優惠活動補助，在短短4個月內衝出1億2600萬元的成績，團體旅遊優惠部分更拿下全台第4名的好成績，粗估至少帶動66萬人次旅客來金，以每位旅客平均消費為新臺幣8608元計算，估計創造約56億8000萬元的觀光產值。

觀光處長丁健剛表示，金門全年都適合觀光旅遊，安心旅遊補助方案雖在10月底結束，但緊接有白色秘境海洋藝術季、翟山坑道音樂節，以及不斷加熱的陽翟「積不可獅」樂高主題積木展、金門老兵召集令，近期也將規畫「優質創意遊程徵選」競賽，預期多樣豐富的觀光活動將吸引新一波遊客來到。

觀光處說明，在觀光能量持續加溫下，旅行業出現反向成長態勢，目前另有2家旅館業申請設立，預計明年旅宿房間將增加200間以上，可望提升住房供應的基礎承載量。

(中時 )