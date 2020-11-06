不畏疫情衝擊，中保科技前10個月合併營收成長，專攻機電工程的保創科技、國雲停車和中保物流等表現突出。其中，中保物流新增倉儲空間、擴充業務量能，營收較去年成長超過1億元，可望成為後疫情時代的新營運引擎。

中興保全科技及其子公司十月合併營收為11億3256萬元，較去年度同期(合併營收)增加4425萬，成長4.07％。本年累計合併營收為113億0257萬元，較去年度同期(累計合併營收)增加2億1214萬元，成長1.91％。

中保科本業穩定發展，尤其智慧化安全監控能力，獲得公部門信賴。中保科在高雄市推展「智慧城市」解決方案，透過「智慧路燈」進行交通要道上的車流統計、車牌、車種辨識分析，協助科技執法，解決塞車問題，也有助於避免車禍事故意外。

中保科集團多角化營運，復興空廚推出包括紅燒獅子頭、豆酥黃金鯧和保證選用「台灣豬」的佛跳牆等多道功夫菜組合，搶攻2021「牛年」冷凍年菜市場，即日起開賣，要讓消費者用甜甜價享受美味幸福。

(中時 )