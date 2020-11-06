臺灣警察專科學校第37期畢業生通過考試院警察人員特考後，10月19日共計分發27位生力軍至新北市永和警分局報到，警力缺口一次到位，有效提升永和分局應勤警力及為民服務能量。

新北市警察之友會永和辦事處主任黃志彰體恤永和警分局同仁平日不分晝夜、颳風下雨也需時時刻刻執勤以保護永和市民生命財產安全相當辛勞，也特別捐贈警用反光背心、安全帽、無線電套、指揮棒、LED手電筒及肩式警示燈等警用應勤裝備予新進同仁，使同仁執勤上無後顧之憂，全力拚治安，確實照護同仁執勤安全。

新北市警察之友會永和辦事處主任黃志彰捐贈警用應勤裝備予新進同仁。（永和警分局提供）

永和警分局長李宏振表示，特別感謝新北市警察之友會永和辦事處團隊在黃主任志彰的帶領下真正做到照顧永和分局員警執勤安全，尤其警用應勤裝備屬於消耗品，員警穿著執勤後常常容易破損，永和警友會此次捐贈可謂及時雨，對同仁執勤助益甚大。

李宏振也特別提醒，新進人員除需恪遵警察各項風紀要求，嚴禁酒後駕車等違法、違紀行為外，並期盼新進同仁能提升執勤安全觀念，貢獻心力，全力以赴打擊犯罪，在工作崗位全心全力投入，穩定永和治安。

黃志彰則指出，為感謝永和員警平日對治安的辛勞付出，永和辦事處團隊願意全力做永和警分局執勤後盾，並偕同永和辦事處副主任林德福、副主任陳鴻源、副主任連斐璠、副主任羅文崇、副主任許承煬、副主任黃信傑、顧問團副團長胡維新、公關組長葉步培及總幹事張進義等人親赴分局致贈，表彰對員警的肯定與付出。

(中時 )