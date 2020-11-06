圖二：提供多款不同材質羽絨可選擇，可去門市現場體驗。 （合隆羽藏提供）

圖三：TRUSSARDI VELODROMO數位印染雙人平單組，特價2萬8640 再享現折3000元。（日比家族提供）

天冷與伴侶一同窩在被窩裡，既甜蜜又溫暖，但每個人對溫度的感受不同，近期甚至有研究指出男女睡眠理想溫度不同，為此合隆羽藏首創「雙TOG羽絨被」，可客製製作不同厚度，並提供基礎、CAS台灣原產、加拿大白鵝系列，透過科學檢測挑選最適合的羽絨被，強調一條被子可有2種保暖度，伴侶們即使蓋同一條被子．也不用再遷就任何一方，也能有優良睡眠品質。

而對於困擾消費者的羽絨被洗滌問題，合隆羽藏打造「TOTAL CARE」服務，洗淨表布堆積粉塵、制酸殺菌、恢復羽絨蓬鬆、延長使用期限，且凡購買合隆羽藏TOG保溫性能概念寢具，即可享一次免費到府收送TOTAL CARE售後服務，另外也有保管清洗過寢具的倉儲服務，減少家中儲藏冬被的不便，另外即日起至11月29起，於合隆羽藏Facebook活動貼文下按讚、分享活動，並留言TAG你的枕邊人，說出你的真心告白，就有機會擁有合隆羽藏雙TOG羽絨被70％白鴨絨基礎款。

另外若想換寢具，也可趁著近期SOGO百貨週年慶入手，寢具廠商推出各種優惠組合，帶動毯子、冬被業績，如義大利品牌TRUSSARDI 推出VELODROMO數位印染平單組 ，雙人定價3萬5800元，週年慶特價2萬8640元，再享現折3000元。

(中時 )